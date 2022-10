Palazzo Blu: al via la terza edizione della rassegna scientifica Warning  

Per il terzo anno consecutivo torna la rassegna scientifica 'Warning', che quest’anno ha il sottotitolo 'Scienza e/è...'. La nuova edizione, in partenza mercoledì 2 novembre, propone quattro appuntamenti per riflettere sul futuro: dagli scenari che si apriranno a seguito delle innovazioni tecnologiche, all’affermarsi di nuovi lavori e di nuove professionalità. Dai valori etici condivisi, in particolare legati alle trasformazioni associate alla ricerca, che anche nel futuro continueranno a determinare la qualità della nostra esistenza, al bisogno di bellezza in grado di emozionarci sia attraverso l’arte che la scienza.

L’obiettivo dell’iniziativa, aperta al pubblico e in particolare al mondo delle scuole, è di offrire stimoli a elaborare un pensiero complesso attraverso un approccio interdisciplinare e trasversale, che permetta di leggere la cultura scientifica in una più ampia rete di pratiche culturali e sociali. Inoltre si intende sollecitare lo sviluppo di una 'cassetta degli attrezzi' per affrontare le sfide del futuro.

I quattro incontri, che sono aperti a tutti e si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu, sono dedicati a 'Scienza e etica', 'Scienza e arte', 'Scienza e innovazione' e 'Scienza e lavoro'. Il primo evento (2 novembre, ore 15.30) affronta il binomio 'Scienza e etica', con ospiti Andrea Aliverti, professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Daniela Ovadia, giornalista scientifica, neuroscienziata ed esperta di neuroetica dell’Università di Pavia.

L’incontro propone una riflessione sulla conoscenza scientifica e l’etica, in connessione per permettere alla Scienza di progredire e di far progredire la specie umana. Così come la correttezza professionale, che deve caratterizzare tutte le fasi della pratica scientifica, dalla raccolta dei dati alla loro pubblicazione, ugualmente il mondo scientifico deve mostrare di possedere una consapevole etica sociale nei processi di utilizzazione delle scoperte della Scienza.

Warning è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di Infn Pisa, e realizzato dall’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e Palazzo Blu, con il contributo di Fondazione Pisa. Gli incontri sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it.