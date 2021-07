Rave party a Tavolaia, in migliaia fanno 'festa' senza autorizzazione

Fine settimana molto movimentato e di grande preoccupazione sulle colline di Santa Maria a Monte, a causa di un rave party non autorizzato, nella zona di Tavolaia, che ha visto l'arrivo di migliaia di partecipanti. Camper, auto e tende hanno invaso l'area scatenando le proteste dei residenti. Alcol e musica a tutto volume hanno 'allietato' infatti il fine settimana e si prevede che la festa andrà avanti.



Per correre ai ripari e cercare di contenere il rave è stato costituito un gruppo di lavoro tra Carabinieri, Commissariato di Polizia, Questura con la collaborazione della Prefettura per gestire la situazione sul posto. Il Comune di Santa Maria a Monte ha attivato il COC Centro Operativo Comunale coinvolgendo la Protezione civile per gestire l'emergenza e dare supporto alle operazioni.



La via Valdinievole è chiusa al traffico, ad esclusione, dei residenti, proprio per bloccare l'ulteriore afflusso di persone nella zona della 'festa'. Sono stati predisposti posti di blocco per evitare gli accessi e consentire solo il traffico dei residenti.È stato inoltre predisposto un presidio sanitario e antincedio in prossimità delle abitazioni per i residenti in caso di necessita.