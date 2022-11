Verso il nuovo impianto sportivo indoor a Migliarino: al via la procedura di affidamento dei lavori

Procedura aperta per la realizzazione dell'impianto sportivo indoor a Migliarino: al via dai prossimi giorni la procedura di gara pubblica che sarà pubblicata sul portale 'Start', il primo passo concreto verso la realizzazione della struttura. "Si tratta di un importante progetto per molte delle realtà sportive del nostro territorio, del valore complessivo di oltre 1.3 milioni di euro" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore allo sport Andrea Lelli. "Abbiamo ottenuto anche un finanziamento della Regione Toscana, che ringraziamo, del valore di 360mila euro, per la realizzazione dell'impianto che sarà composto da strutture a basso consumo energetico e basate sull'utilizzo di energia sostenibile, oltre che realizzate con i massimi principi per garantire la sicurezza dell'impianto stesso" aggiungono Angori e Lelli.

"Questo è il primissimo step per la partenza del primo lotto di questa opera pubblica, che abbiamo privilegiato dal punto vista temporale per non perdere il finanziamento regionale" aggiunge il primo cittadino. "I nostri uffici sono già al lavoro per far partire dal 2023 le altre opere pubbliche sul territorio, tra cui la nuova Caserma dei Carabinieri del territorio vecchianese e le opere di mitigazione idraulica previste nel territorio di Filettole. Daremo, come consueto da parte della nostra amministrazione comunale, puntuali aggiornamenti circa l'avanzamento della realizzazione di tutte le opere pubbliche" conclude Angori. Tutte le informazioni per l'affidamento del primo lotto dell'impianto indoor saranno disponibili da venerdì 11 novembre sul sito web del Comune di Vecchiano: all'albo pretorio è già disponibile la determina dirigenziale di apertura della procedura.