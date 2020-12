San Giuliano Terme, via libera del Comune alla rotatoria tra via Puccini e via Pontecorvo

Ammonta a circa 50mila euro l'investimento dell'amministrazione comunale per il completamento della rotatoria tra via Puccini e via Pontecorvo tra La Fontina e La Figuretta. Il progetto di riqualificazione della rotatoria, che è operativa ma si presenta in stato provvisorio, permetterà di sistemarla in maniera definitiva a partire da metà gennaio: meteo permettendo, i lavori dureranno circa venti giorni.

La base sarà ampliata a circa 200 metri quadri totali. L'esterno sarà circondato da un cordolo piatto che agevolerà l'attraversamento dell'intersezione. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale durante la seduta dello scorso 10 dicembre, l'intervento è andato a gara e la procedura è stata ultimata.

"Andiamo a completare una rotatoria in una zona molto visibile del nostro territorio - commentano l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci e il sindaco Sergio Di Maio - e oggetto di molte segnalazioni da parte dei numerosi cittadini che attraversano via Puccini e La Fontina. La rotatoria ha sia un significato estetico, poiché è posta a uno degli ingressi del nostro comunale, sia una componente pratica, perché fluidificherà il traffico rendendo più sicuro l'attraversamento dell'intersezione. A volte operazioni di questo tipo richiedono tempo, come in questo caso, ma quel che deve emergere è che l'amministrazione comunale non trascura situazioni simili alla rotatoria 'Pontecorvo', l'impegno è massimo".