Debutta 'ReallyFriend', il primo social network italiano dedicato alla solidarietà

Parla con uno spiccato accento pisano la prima app italiana interamente dedicata alla solidarietà e alla beneficenza. Ha debuttato ufficialmente oggi, anche se è possibile scaricarla dagli store Google e Apple dallo scorso 8 dicembre, 'ReallyFriend', il social network sviluppato interamente da Linari Medical, Linari Engineering e IProd. Sono tre aziende dal respiro nazionale fortemente radicate sul territorio pisano: il Gruppo Linari è specializzato nella produzione di tecnologie per la riabilitazione visiva e IProd è una startup fondata nel 2019 e specializzata nei servizi icloud per l'ottimizzazione della gestione della produzione delle aziende.

I creatori del progetto sono Caterina Stimola, responsabile di Linari Medical, Stefano Linari, fondatore di Linari Engineering e Amedeo Bruni, fondatore di IProd. "Desideravamo creare uno strumento innovativo che abbinasse il tracciamento trasparente delle operazioni al valore del dono e della solidarietà" spiega Caterina Stimola. "Da mesi vediamo scene di forte disagio in tutto il Paese a causa della pandemia - prosegue l'amministratrice di Linari Medical - fortunatamente si sono moltiplicati i gesti di beneficenza, più o meno spontanei, nei confronti di chi ha le maggiori difficoltà. E per convogliare in modo più organico le donazioni abbiamo realizzato questo progetto unico in Italia".

La app 'ReallyFriend' è totalmente gratuita sia per i donatori che per i beneficiari e si rivolge all'intera popolazione. Dagli enti pubblici ai singoli cittadini, passando per fondazioni, associazioni di volontariato e onlus. Tutti possono contribuire ad allargare e arricchire la rete sociale della solidarietà, creando così una forte interconnessione tra il virtuale e la realtà: le donazioni confluiscono sulla piattaforma e si traducono nelle azioni delle campagne solidali proposte dai diversi soggetti.

L'affidabilità e la trasparenza delle operazioni è affidata all'obbligo, per i promotori delle campagne di beneficenza, di pubblicare resoconti e foto che mostrino l'utilizzo delle somme raccolte. I post che tradizionalmente leggiamo su Facebook o Twitter, quindi, si trasformano in messaggi di solidarietà e sostegno verso i più bisognosi. Sulla app, per ciascun progetto pubblicato dai soggetti promotori, si potranno leggere i dettagli e gli obiettivi fissati. 'ReallyFriend' ogni settimana erogherà i fondi raccolti ai beneficiari senza alcun costo di commissione aggiuntivo a quelli fissati dai circuiti di credito.

I donatori, come detto, possono essere sia singoli cittadini che aziende: è sufficiente registrarsi sulla piattaforma e scaricare su un dispositivo mobile la app. Dal 21 dicembre sarà possibile effettuare una donazione alle campagne che già hanno aderito al progetto (importo minimo 1 euro): al momento dell'invio della somma verrà rilasciata automaticamente una ricevuta fiscale con tutti i dettagli dell'operazione. "Siamo convinti che questo progetto troverà un'adesione ampia" sottolinea la dottoressa Stimola.

"Le donazioni possono essere condivise sulla app e automaticamente si diventerà 'amici' di tutti coloro i quali avranno aderito alla medesima campagna - conclude Caterina Stimola - anche i minori potranno scaricare la app e entrare nella rete della solidarietà, senza ovviamente avere la facoltà di effettuare donazioni".