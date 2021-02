Ha commesso reati in materia di droga nel 2018 a Calcinaia: in carcere

A Palaia i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato un uomo di 32 anni. Lo hanno rintracciato e gli hanno notificato la revoca della sospensione della carcerazione, ordine emesso originariamente dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze per reati in materia di stupefacenti, commessi a Calcinaia nel dicembre del 2018. Ora si trova in carcere e deve espiare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione.