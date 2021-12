Volterra: a novembre nuovo record nel settore turistico

Il settore turistico a Volterra registra un nuovo record: anche a novembre sono state superate le presenze rispetto a quelle dello stesso mese nel 2019 e 2020. "Il trend positivo delle presenze turistiche nella nostra città - dichiara Viola Luti, assessore al Turismo del Comune di Volterra - ha caratterizzato anche novembre. Oltre il 10% in più nelle strutture ricettive rispetto allo stesso mese del 2019 e dati estremamente più alti del 2020. Un nuovo record che supera i numeri del periodo pre-pandemia e che conferma la nostra città come una tra le destinazioni preferite dai turisti italiani e stranieri. Infatti, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria a livello internazionale, i visitatori provenienti da paesi europei sono stati superiori rispetto a quelli degli anni precedenti. Questi dati - conclude Luti - confermano l'efficacia delle azioni di valorizzazione e di promozione messe in atto e del lavoro sinergico tra pubblico e privato che ha reso Volterra sempre più attrattiva e competitiva".