Pomarance, escursionisti in difficoltà: recuperati con l'elicottero

Due escursionisti in difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri, 5 agosto, presso la Riserva Monterufoli in località Libiano, nel comune di Pomarance. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Saline di Volterra e l'elicottero del Reparto Volo di Arezzo.

I due ragazzi sono stati recuperati con l'elicottero e sono apparsi da subito in buone condizioni.

