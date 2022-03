Reddito di cittadinanza non dovuto per quasi 100mila euro: 11 denunciati

Quasi 100mila euro in reddito di cittadinanza non dovuto. Il caso è avvenuto a San Miniato ed è stato scoperto dai Carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa. Alla fine delle verifiche sul territorio i militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria 11 persone, di diverse nazionalità, per violazione della normativa che ha comportato così l'indebita assegnazione del contributo.

I Carabinieri hanno contestato, a vario titolo, di aver posto in essere condotte finalizzate alla percezione del reddito: alcuni hanno dichiarato falsamente di trovarsi in Italia da più di 10 anni, altri hanno omesso di comunicare entro il termine di 30 giorni la variazione reddituale, altri ancora non hanno comunicato la percezione di reddito da parte di familiari conviventi.