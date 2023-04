Pontedera: dai volontari ospedalieri regali per i pazienti del reparto di Pediatria

È stata una giornata ricca di regali per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale Lotti di Pontedera. A portare allegria e doni ai bambini ci ha pensato 'L’AVO', l’Associazione Volontari Ospedalieri, che grazie al progetto PASS ha potuto regalare all’ospedale, in particolare alla Pediatria, uova, giocattoli, un tablet che allieteranno le giornate dei piccoli pazienti costretti a trascorrere la Pasqua in ospedale.

“Anche oggi - hanno affermato i componenti del team di Pediatria e il direttore dell’ospedale Luca Nardi - siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dai cittadini siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.