Doni ai bambini ricoverati in ospedale da parte della Polizia

La Polizia di Stato di Pisa, la mattina di lunedì 19 dicembre, come di consueto, ha effettuato un piccolo gesto di vicinanza e di solidarietà verso i bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria e di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pisa. Una coppia di poliziotti ha portato in dono ai ricoverati diversi giocattoli, che sono stati presi in carico dal personale sanitario e collocati nella ludoteca interna, a disposizione di tutti i bambini. I poliziotti in divisa, che hanno portato la loro solidarietà anche ai sanitari, quotidianamente impegnati nel prendersi cura dei piccoli malati, hanno suscitato la curiosità e dato un momento di gioia ai bambini per un Natale più felice, nonostante la malattia.