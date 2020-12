'Il sorriso di Andrea' porta i regali ai bambini oncologici dell'ospedale Santa Chiara

A uno il biliardino, a un’altra una cucina giocattolo in legno. Ad altri ancora il monopattino piuttosto che la Polaroid, una lavagna a misura di bambino, la valigetta del botanico e addirittura un drone. Quaranta regali tutti diversi. Li hanno scelti uno per uno tenendo presente il genere e l’età, ma soprattutto le richieste fatte a Babbo Natale e ai genitori. Hanno cominciato a consegnarli insieme a Doda e Bazar, i clown terapeuti di 'Ridolina': nei giorni scorsi hanno battuto Pisa e Livorno, arrivando fino a Lucca per poi virare verso la Versilia e arrivare sino in Garfagnana. Nei prossimi, invece, scenderanno fino a Grosseto e alla Maremma . E così 'Il Sorriso di Andrea' è tornato a rivivere sui volti stupiti dei bambini e dei ragazzi seguiti dal reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara.

Perché Andrea Baldini non c’è più da marzo. Se n’è andato a 28 anni dopo aver combattuto per molto tempo con un tumore raro. In nome del suo sorriso, però, è nata un’associazione ('Il Sorriso di Andrea' appunto) fondata dalla madre Cristina Chini e dalla sorella Martina Baldini che si propone di realizzare i desideri e i sogni dei bambini oncologici grazie a raccolte fondi periodiche. Esattamente quello che stanno realizzando insieme a 'Ridolina', grazie anche all’autorizzazione della Società della Salute della Zona Pisana, poche righe firmate dalla presidente Gianna Gambaccini che consentono a Doda e Bazar di muoversi su tutto il territorio regionale: "Un atto dovuto per un intervento terapeutico che fa tanto bene ai piccoli ma anche alle famiglie - spiega -: felicissimi anche del fatto che, in questo modo, possano aiutare 'Il Sorriso di Andrea' e l’impegno dell’associazione a portare un po’ d’allegria e di spensieratezza nel Natale di tanti bambini seguiti dall’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pisa".

Fondamentale, al riguardo, anche la collaborazione della professoressa Gabriella Casazza, direttrice del reparto: “Sia lei che i clown terapeuti di Ridolina ci hanno passato i nominativi - racconta Martina Baldini - mentre i regali li abbiamo scelti personalmente dopo aver parlato con i genitori e acquistati tutti con fondi dell’associazione. La nostra gioia? Lo stupore e la sorpresa che traspare dagli occhi dei bimbi quando Doda e Bazar, che hanno conosciuto nel periodo in cui sono stati ricoverati, arrivano a casa loro con il regalo: quando le circostanze lo consentono li accompagniamo anche noi, ma sempre nel più scrupoloso rispetto del distanziamento e, ovviamente, dotati di dispostivi di protezione individuale".