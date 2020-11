Calci: al via la campagna #acquistailtuoregaloinvalgraziosa

#AcquistaIlTuoRegaloinValgraziosa è lo slogan lanciato dal Comune di Calci e accolto da TuscanEat-Mangiare Toscano, il progetto che promuove i sapori tipici toscani e che ha deciso di dare visibilità ai produttori calcesani ospitando alcune interviste ai produttori agricoli del territorio.

"Negli scorsi mesi - spiega in una nota il Comune - avevamo promosso con dei video in pillole i prodotti e i video degli agricoltori che avevano aderito alla nostra iniziativa. Oggi, grazie alla preziosa sinergia con il portale TuscanEat, rilanciamo una campagna social per invitare ad acquistare le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e a farle diventare un regalo di Natale personalizzato. Come? Basta concedersi due minuti, guardare le interviste e prendere i contatti su https://www.tuscaneat.it/ per poi mettersi d’accordo con i produttori agricoli e prenotare il regalo da asporto".

"Oggi, come non mai, pensiamo che ci sia ancor più bisogno di tendere la mano ai nostri produttori locali - prosegue l'Amministrazione Comunale - non solo per fronteggiare gli effetti economici e le conseguenze della pandemia che stiamo vivendo ma anche per farli entrare nelle nostre case in vista del Natale. All'idea semplice, immediata e coinvolgente delle interviste in domicilio oggi aggiungiamo, grazie alla disponibilità del portale che ospita i nostri produttori, un altro tassello per dare un'opportunità in più ai nostri produttori agricoli".