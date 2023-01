Castelfranco di Sotto: raccolti oltre mille euro con l'iniziativa del 'Regalo Sospeso'

Sono stati raccolti oltre 1000 euro, per l’esattezza 1058, in buoni da utilizzare nelle attività commerciali delle frazioni di Castelfranco di Sotto. La raccolta è frutto dell’iniziativa il 'Regalo Sospeso', lanciata nel periodo natalizio dal Centro Commerciale Naturale delle frazioni.

Dal 17 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 numerosi negozianti di Orentano, Villa Campanile e Galleno hanno rilasciato un buono a fronte di una donazione da spendere nella stessa attività che l’ha rilasciato. Al termine dell’iniziativa sono stati raccolti per essere consegnati alla Caritas Diocesana e alla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus che, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Castelfranco di Sotto, andranno a distribuire questi contributi alle famiglie più bisognose. Questa fase di consegna e distribuzione dei buoni raccolti sarà coordinata da Suor Chalet, della Fondazione Madonna del Soccorso, e dalla Caritas di Castelfranco.

"A volte da una piccola idea, nascono grandi gesti di solidarietà. E' davvero bello assistere alla riuscita di questo tipo di iniziative - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore ai centro Commerciali Naturali Ilaria Duranti - viviamo in tempi duri. La situazione economica contingente non è delle migliori e questo inverno, con l'aumento esorbitante dei costi energetici, pesa su molte famiglie con particolare gravità. Ma l’aiuto e la solidarietà fanno sentire meno solo chi ha più bisogno. E anche mille euro diventano importanti".

"Siamo felici che le persone abbiano risposto positivamente all’iniziativa e vogliamo ringraziarle di cuore a nome della nostra associazione. Un invito a pensare anche agli altri. Il Natale ed il suo significato ci aiutano a vedere le necessità del nostro prossimo e a non rimanerne indifferenti - ha commentato Stefano Barghini, presidente del Ccn delle Frazioni di Castelfranco - questa era la prima edizione del Regalo Sospeso, e possiamo dire 'buona la prima'. La prossima volta cercheremo di coinvolgere ancora più persone. E' un bel modo per incentivare gli acquisti a km zero e, soprattutto, tendere una mano verso chi è in difficoltà".