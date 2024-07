Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: a Genova il 13 ottobre la 69ª edizione

La 69ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma a Genova, si terrà il prossimo 13 ottobre, nel canale di calma di Pra'. La tradizionale regata, di cui Genova con il suo Galeone bianco detiene il titolo conquistato per due edizioni consecutive, si svolgerà quindi nel fine settimana dedicato a Ianua-Genova nel Medioevo, in concomitanza con il 12 ottobre, Giornata di Genova e di Colombo. Proprio sabato 12, sfilerà il tradizionale corteo storico delle quattro Antiche Repubbliche Marinare, con la presentazione degli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

Domenica 13, si sfideranno prima gli equipaggi femminili e poi gran finale con la regata degli equipaggi maschili. "Questo evento rappresenta non solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un'occasione per celebrare il nostro glorioso passato marittimo e il legame indissolubile tra Genova, Venezia, Pisa e Amalfi", dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci".