Pisa in mostra per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: il programma

E' tutto pronto per la 67ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. Questa mattina, sono stati presentati in Piazza XX Settembre gli equipaggi pisani del Palio Remiero con equipaggi misti e della manifestazione storica, erano presenti l'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini, il direttore sportivo del Comitato cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane Tommaso Antoni e l'allenatore del Galeone Rosso Massimiliano Landi.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche riconsegnato dalla delegazione di Amalfi il trofeo vinto nell'ultima edizione che si è svolta ad inizio giugno proprio ad Amalfi, e che verrà rimesso in palio domenica. Il pubblico potrà assistere all'evento dai lungarni. Per esigenze televisive il via alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, previsto inzialmente per domenica 11 settembre alle 18, è stato anticipato alle 17.30. Anticipato di mezz'ora anche il corteo storico sui lungarni che prenderà il via alle 16, sempre di domenica. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 17.10.

"Ci stiamo preparando da tempo a ospitare questo evento - dichiara l'assessore tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini - e siamo sicuri che sarà una grande festa. Speriamo possa essere l’occasione giusta per raccogliere i frutti del grande lavoro fatto, pur tra mille difficoltà, da Tommaso Antoni e Massimiliano Landi. Siamo fiduciosi di poter fare un buon risultato e invitiamo tutti i pisani a fare il tifo sui lungarni. Ricordo che tra le novità di quest’anno c’è il nuovo corteo storico pisano, con nuovi costumi e nuovi personaggi".

"Rispetto all’ultima edizione tenutasi ad Amalfi - dichiarano il direttore sportivo del Comitato cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, Tommaso Antoni, e l’allenatore del Galeone Rosso Massimiliano Landi - abbiamo inserito nell’equipaggio alcuni elementi con maggiore esperienza. Giocare in casa comporta sempre un carico di responsabilità maggiore, speriamo di poter fare bene e di sentire la vicinanza del nostro pubblico".

Equipaggio Regata: timoniere Gabriele Ciulli, Federico Dini, Giulio Francalacci, Emanuele Giarri, Edoardo Margheri, Emanuele Meliani, Matteo Pedani, Matteo Stefanini, Simone Tonini; nostromi Edoardo Bellani, Luigi Mostardi, Luca Possenti, Emanuele. Equipaggio Palio Remiero: timoniere Nicolas Crovetti, Ginevra Agostini, Simone Barandoni, Mirko Barbieri, Chiara Benevenuto, Alessandro Ciucci, Chiara Di Pede, Clara Massaria, Daniele Sbrana. Staff Tecnico: allenatore Massimiliano Landi, direttore tecnico Tommaso Antoni.

Il programma

Sabato 10 settembre

- Ore 16.30, Arno: Palio remiero con equipaggi misti (distanza 1.000 metri), partenza da Ponte della Cittadella e arrivo Scalo dei Renaioli.

- Ore 18.00 piazza dei Cavalieri, chiesa Cavalieri di Santo Stefano: Cerimonia commemorativa della prima Regata del 1956. Fu proprio nella chiesa Cavalieri di Santo Stefano che, in occasione delle celebrazioni della prima Regata del '56, furono ricollocate le storiche bandiere conquistate dalle armate pisane e sottratte alle navi turche e pirate nel corso dei secoli XVI-XVIII.

- a seguire, piazza dei Cavalieri: Premiazione Palio remiero con equipaggi misti; presentazione degli equipaggi della Regata storica.

Domenica 11 settembre

- Ore 16 Lungarno Mediceo e Lungarno Galilei: Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, partenza dal Giardino Scotto

- Ore 17.30, Arno: 67ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane (distanza 2.000 metri), partenza da Ponte dell’Aurelia e arrivo Scalo dei Renaioli.

- a seguire, Scalo dei Renaioli: premiazione degli equipaggi