San Giuliano Terme, parco dei laghetti di Campo: approvato il regolamento

Il Consiglio comunale di San Giuliano Terme, nella seduta di lunedì 3 aprile, ha approvato il Regolamento del parco dei laghetti di Campo. Il provvedimento nasce dopo che l'amministrazione comunale ha individuato l’area della ex cava Donati di Campo come parco urbano e agricolo denominato 'Parco dei Laghetti di Campo'. Il regolamento disciplina le norme di carattere specifico per le attività che si possono svolgere all’interno del Parco, sia nell'area pubblica che privata. Esso integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e ambiente contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari. In questa maniera il Comune intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa, associativa, ambientale, naturalistica, didattica, culturale, scientifica e di ricerca, turistica e sportiva del Parco, nel rispetto dell’ambiente e nella sua specifica accezione di bene comune.

"Con questo regolamento si va a tutelare maggiormente il parco, a ribadire la natura di parco urbano, a stabilirne le regole d'uso nel rispetto dell'ambiente, delle persone e della rispettiva tutela - affermano gli assessori all'Ambiente Filippo Pancrazzi e alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli - gli obiettivi di queste regole sono molteplici ma tutti finalizzati ad un miglioramento della qualità ambientale. Ambiente significa natura, animali, persone e il regolamento è finalizzato alla loro tutela, partendo dal rispetto di precise linee comportamentali da parte dei fruitori".

"Così possiamo regolare i comportamenti da tenere guardando al contenimento di ogni impatto umano che possa arrecare disturbo ad abitanti, avventori e ovviamente alla biodiversità che si è sviluppata intorno a questi laghi, un tempo luogo di produzione industriale e restituito alla collettività - proseguono i due assessori - il processo di riconversione è partito e può affrontare nel tempo il percorso di consolidamento necessario e questo sarà agevolato da una strada ben definita, che trova nel nuovo regolamento un solido punto di riferimento per tracciare la via".