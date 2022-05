Maxischermo in piazza dei Cavalieri: accesso consentito a 2.600 persone

In previsione della partita di questa sera (giovedì 26 maggio, inizio ore 20.30) che il Pisa gioca a Monza, gara di andata della finale Play Off di Serie B, sono state diramate le condizioni e prescrizioni per l’accesso alla piazza Cavalieri dove verrà installato il maxischermo a led per la proiezione dell'incontro. L’accesso alla piazza dei Cavalieri sarà aperto a tutti e a titolo gratuito. A partire dalle ore 19 e fino al termine della manifestazione sono previste le seguenti prescrizioni: in corrispondenza degli accessi di ingresso posizionati in via Corsica, via Ulisse Dini, via San Frediano, verranno allestite postazioni di prefiltraggio con presenza di personale qualificato (addetti ai servizi di controllo) per la verifica del contenuto di borse, zaini, trolley, etc.; sarà consentito l’ingresso ad un numero massimo di duemilaseicento persone, siano esse maggiorenni o minori; sarà vietato introdurre e/o consumare all’interno della piazza bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; è vietato introdurre all’interno della piazza recipienti in vetro (bottiglie, bicchieri, etc.); è consentito introdurre all’interno della piazza recipienti in altri materiali (plastica, alluminio) purché aperti; è vietato introdurre elementi contundenti o comunque potenzialmente pregiudizievoli per l’altrui incolumità quali, a titolo esemplificativo, petardi, fumogeni, catene, bombolette spray, etc.; è vietato introdurre aste, bastoni o altri oggetti simili, ad eccezione delle aste in plastica per le bandiere; è consigliato indossare la mascherina protettiva.

Dall’inizio della gara (ore 20.30) e fino al termine sono vietati nuovi ingressi nella piazza. A partire dalle ore 18.30 si provvederà a far defluire dalla piazza tutte le persone presenti e a chiudere l’area medesima; gli afflussi delle persone riprenderanno alle ore 19 fino all’inizio della gara. L’accesso alla piazza, negli orari suddetti, sarà consentito esclusivamente ai residenti ed a coloro che assisteranno alla trasmissione, con esclusione di turisti e visitatori.