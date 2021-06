Toscana in zona bianca: ecco le nuove regole in vigore dal 21 giugno

Da oggi, 21 giugno, tutta Italia, tranne la Val d'Aosta, è in zona bianca. Anche la Toscana dunque assapora maggiore libertà. Al momento resta però l'obbligo di mascherine anche all'aperto, in attesa della decisione del Governo sulla possibilità di toglierle.

Ecco quali sono le misure in vigore in zona bianca:

Spostamenti

Finisce il coprifuoco, nessun limite su orari o motivi dello spostamento.

Bar e ristoranti È possibile consumare cibi e bevande anche all’interno, senza limiti orari. Si può consumare al bancone. La distanza tra i tavoli deve essere di almeno 1 metro, se non presenti barriere di separazione. Nessun limite per i tavoli all’aperto; ai tavoli al chiuso non possono stare sedute più di 6 persone, se non dello stesso nucleo familiare. I clienti devono indossare la mascherina se non seduti al tavolo.

Eventi sportivi È consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale). Feste e cerimonie

Possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della 'certificazione verde'. Consentite anche fiere, sagre, convegni e congressi.

Divertimento Aperti al pubblico parchi tematici e di divertimento nel rispetto delle linee guida e dei protocolli. Aperte sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, ma senza ballare; si potrà solo ascoltare musica, mangiare e bere. Aperte sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Aperte tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Piscine e centri termali Possono riaprire le piscine al chiuso, le piscine termali, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli. È consentito l’uso delle docce nelle palestre e nelle piscine.