Bientina: riscatto e reinserimento sociale con il progetto 'SostenibiliAMO'

In partenza il progetto 'SostenibiliAMO', l’iniziativa promossa dell’associazione Live Better APS, in collaborazione con il Comune di Bientina, che intende coinvolgere le persone impegnate in un percorso di riscatto e reinserimento sociale assieme a cittadini e volontari, in un calendario di pulizie sistematiche del territorio di Bientina. "Un progetto del tutto inedito e innovativo, che unisce coesione sociale e sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione a partire da coloro che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena" dichiara Desirè Niccoli, assessore all’ambiente del Comune di Bientina.

"Sono entusiasta di proseguire la proficua collaborazione con l’associazione Live Better con la quale abbiamo già promosso l’importante iniziativa di sensibilizzazione in favore delle alunne e degli alunni delle classi secondarie di primo grado del nostro istituto scolastico con la partecipazione dell’artista Stari Ribar, ambientalista che mette insieme l’arte con il riciclo di materiale plastico proveniente dal mare".

"La nostra – spiegano gli organizzatori - è una associazione di promozione sociale, che si occupa di sensibilizzare la popolazione in merito ai concetti di sostenibilità, economia circolare, corretta gestione dei rifiuti, tutela ambientale. Portiamo avanti i nostri obiettivi attraverso campagne di sensibilizzazione realizzando raccolte sistematiche di rifiuti abbandonati lungo le nostre strade e creiamo anche momenti di formazione e informazione, così come eventi con artisti e specialisti sui temi descritti". 'SostenibiliAMO' prenderà il via nel mese di marzo (il primo appuntamento è previsto per domenica 5) con il supporto logistico e tecnico della Geofor, che fornirà i materiali per le raccolte alle persone coinvolte nel progetto e si occuperà di recuperare i materiali abbandonati.