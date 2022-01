Renato Raimo sempre più nel segno di Dante. Nelle austerità marmoree della Chiesa della Spina, l'attore e regista è stato protagonista del finissage dell’esposizione dell'artista persiana, Tannaz Lahiji, 'Vortice Infernale'. Ha condotto i presenti nelle fredde terzine del 34° canto dell’Inferno, in un parallelo unico e originale, di un passo del libro di Arda Wiraz, religioso zorastriano, dell'11° secolo, letto in persiano dalla stessa Tannaz. Entrambi hanno rivolto lo sguardo in alto '... e qui riuscimmo a riveder le stelle' che ha risuonato come eco di speranza per i nostri difficili giorni. Una lettura speciale che si è svolta al cospetto dell’opera di ghiaccio firmata dall'artista, il 'Busto di Dante', alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dell'assessore comunale Massimo Dringoli e dalla curatrice del progetto Manuela Antonucci. Il 'Vortice Infernale', come anche per tutte le installazioni del progetto di Lahiji, sarà donato alla città di Pisa, visibile al pubblico nella Biblioteca comunale Sms di San Michele degli Scalzi Sms.

Nel mese di dicembre, a Firenze, alla presenza di Antonio Mazzeo presidente del Consiglio della Regione Toscana e del Presidente della Commissione Cultura Della Regione toscana Cristina Giachi, è inoltre arrivato un altro riconoscimento per Renato Raimo, questa volta per la Rec srl (società organizzatrice di eventi pisana che promuove i progetti artistici dello stesso Raimo), ed anche in questa occasione nel segno di Dante: alla società pisana, soggetto partner per i 100 giorni dedicati al 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri, è stato infatti consegnato il Crest, lo scudo del Pegaso alato del Consiglio.

La Rec srl eventi di Pisa ha infatti organizzato l’11 settembre scorso l’evento lettura dantis in piazza Cavalieri: '…disperato dolor che ‘l cor mi preme..' (33° canto) proprio sotto la Torre del Conte Ugolino, alla presenza delle istituzioni regionali e del sindaco Michele Conti. Emozione e atmosfera rara durante la lettura del 3° canto dell’Inferno. Evento unico per suggestione e fascino culturale. Per La Rec srl, giovane società pisana che si muove sul territorio nazionale, un riconoscimento importante in questa fase di ripresa del mondo dello spettacolo e della cultura che fa ben sperare.