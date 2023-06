A Renato Raimo il 'Premio cultura e arti figurative 2023' per il teatro

Applausi al Teatro Verdi di Pisa per la serata evento organizzata e promossa da Asd Gaddidanza, con il patrocinio di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano e Provincia di Pisa, una serata di danza e musica durante la quale è stato consegnato il 'Premio cultura e arti figurative 2023', giunto alla seconda edizione.

Per la sezione Teatro il premio è stato assegnato all’attore e regista Renato Raimo, per la carriera e per l’impegno nella valorizzazione della figura di Giacomo Puccini con lo spettacolo 'L’Altro Giacomo' che, dopo numerose date in Italia e all’estero, arriverà finalmente al teatro Verdi di Pisa la prossima stagione, in quel 2024 che è l'anno del centenario della morte del grande compositore. Un lavoro che Renato Raimo sta portando in scena per far conoscere il Puccini privato, uomo oltre che Maestro indiscusso, parlando a tutti, non solo a chi ama le sue memorabili arie ma anche alle nuove generazioni.

Un’operazione perfettamente in linea con gli obiettivi del Premio cultura e arti figurative 2023 che vuole riconoscere il merito a tutti quei soggetti che a vario titolo sono stati testimoni di divulgazione di cultura e di arti performative, mostrandosi veicolo sociale di valori morali. Con il 'Premio cultura e arti figurative 2023' viene, quindi, assegnato a figure del territorio che si sono distinte per le loro azioni e prestazioni artistiche e culturali "nel senso più ampio, diventando testimoni di sensibilità valore educativo indispensabile per la crescita e per la formazione dei ragazzi e delle ragazze".