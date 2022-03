Scuola: prosegue lo stallo nella questione liceo Carducci e aule 'ex Perodi'

Si è svolto nella mattinata di giovedì 10 marzo un incontro convocato dalla Provincia di Pisa tra la dirigente del Liceo Carducci di Pisa, Sandra Capparelli, e il dirigente Scolastico dell’Istituto CPIA di Pisa Luca Pierini che ad oggi occupa gli spazi delle ex Perodi. Presenti il presidente Massimiliano Angori, che ha convocato l’incontro in prima persona, e per la Provincia di Pisa anche: il dirigente all’edilizia scolastica ingegner Simeoni, l’ingegner Dadduzio, il dottor Gestri e le consigliere delegate all’edilizia scolastica e alla programmazione della rete scolastica, rispettivamente Cristina Bibolotti e Maria Antonietta Scognamiglio.

"L’incontro ha fatto seguito a quanto emerso dal Tavolo sull’edilizia scolastica, istituito dalla Provincia insieme alle scuole superiori, al Comune di Pisa, all’Università, all’Ufficio scolastico territoriale e ad alcune associazioni di studenti, famiglie e personale della scuola, tra cui Cittadinanza Attiva e l’Osservatorio Permanente Scuole. Nella riunione del Tavolo del 22 febbraio, infatti, ci si era prefissi di fare un approfondimento con il CPIA per capire se fosse individuabile una soluzione di utilizzo degli spazi 'ex Perodi' che venga incontro sia alle esigenze del CPIA, al quale quegli spazi il Comune di Pisa ha destinato, sia del Liceo Carducci, che notoriamente è un Istituto con carenza di aule" spiega Angori.

"L’ipotesi che era stata avanzata in quella sede è che il Carducci potesse utilizzare la mattina due delle aule delle 'ex Perodi' - continua il presidente della Provincia - magari concedendo in uso al CPIA altrettante aule in orario pomeridiano. E nel corso dell’incontro dello scorso 10 marzo abbiamo continuato a lavorare su questa ipotesi, anche alla presenza del Dirigente Pierini". "Inoltre, dal momento che, a seguito delle verifiche effettuate con gli uffici del Comune, esiste un vincolo paesaggistico per la realizzazione dei moduli nell'area a verde del Carducci, stiamo vagliando anche la possibilità di realizzare i moduli prefabbricati in spazi idonei, che possano consentirne anche una rapida realizzazione; sarà mia cura già dalle prossime settimane valutare delle valide alternative da proporre poi alla dirigente Capparelli, che ha fatto presente, in sede di incontro, la necessità di reperire spazi anche alla luce della grande frequenza di alunni disabili che investe lo stesso liceo Carducci".

"Inoltre, valuteremo anche ulteriori soluzioni per reperire ulteriori spazi, tramite un confronto con altri organismi, per assicurare le esigenze di tale istituto che, tra gli altri, a livello cittadino, al momento è quello che presenta una maggiore necessità di reperire aule. Sarà valutato pertanto anche se nelle sedi scolastiche di Pisa si possano individuare dei locali che potrebbero ospitare il CPIA, e chiederemo inoltre anche la collaborazione del Comune di Pisa per capire se possano esistere delle soluzioni ulteriori alternative in tal senso. La Provincia di Pisa, infine, proseguirà in questa operazione di confronto con tutti i soggetti interessati per la più proficua pianificazione possibile della gestione degli spazi scolastici cittadini, in vista del prossimo anno scolastico" conclude Angori.