Sparatoria a Cascina, il sindaco replica a Ceccardi: "Nessuna traccia dei suoi presidi di sicurezza"

Arriva a stretto giro la replica del sindaco di Cascina Michelangelo Betti all'ex primo cittadino e attuale europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e alla consigliera comunale e regionale, sempre della Lega, Elena Meini, che erano intervenute sulla sparatoria avvenuta martedì sera a San Frediano a Settimo, puntando il dito contro la gestione della sicurezza da parte dell'amministrazione comunale cascinese.

"Come si dice? A volte ritornano. Dopo quasi cinque anni di assenza Cascina ha visto la ricomparsa elettorale di Susanna Ceccardi. Chiusa la campagna per le Europee ha probabilmente avuto un momento di déjà vu e si è sentita nel 2016, pronta a sollevare il tema della sicurezza del territorio. Anzi è andata oltre, asserendo che l’attuale Giunta avrebbe 'smantellato i presidi di sicurezza' della sua amministrazione - sottolinea il sindaco Betti - la memoria la tradisce: dopo essersi dimessa dalla carica di sindaco nel 2019, ha assunto quella di assessore alla Sicurezza, però quando l’attuale amministrazione è entrata in carica non c’era traccia di 'presidi di sicurezza'. A ottobre 2020 abbiamo trovato il Comando della Polizia municipale senza il comandante. Questa amministrazione, oltre ad aver individuato comandante e vicecomandante (un atto normale, ma di cui Ceccardi non era stata capace), ha esteso i servizi della Pm anche alle domeniche e ai festivi infrasettimanali. Ora stiamo lavorando per l’introduzione del turno serale. Spero che con il secondo quinquennio in Europa, arrivato grazie alla rinuncia del generale Roberto Vannacci, l’onorevole abbia occasione di verificare il livello di sicurezza anche in Comuni vicini a Cascina, con una guida amministrativa diversa".

"È anche vero che Ceccardi ha responsabilità su un territorio ben più ampio rispetto a quello del Comune di Cascina, diverso il quadro per quanto riguarda Elena Meini, capogruppo della Lega in consiglio regionale e consigliera comunale a Cascina - conclude Betti - da mesi e mesi la sua presenza nelle sedute consiliari avviene solo da remoto e in maniera discontinua. E lo stesso succede per buona parte del suo gruppo. La loro presenza fisica è quella delle campagne elettorali, per il resto si affidano a media e social".