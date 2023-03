Controlli dei Carabinieri nel bosco delle Cerbaie: smantellate tre 'postazioni di spaccio'

Proseguono regolarmente i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’area boschiva delle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno del Comune di Castelfranco di Sotto, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, insieme al personale della stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Peccioli, coadiuvati dal personale della stazione forestale di Calci e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno svolto un servizio che ha interessato le propaggini boschive delle Cerbaie ricadenti nel territorio di competenza.

Il dispositivo impiegato dall’Arma ha permesso di controllare 46 persone e 30 veicoli, e anche di individuare all’interno dell’area boschiva 3 bivacchi clandestini, privi di occupanti, che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di 'postazioni di spaccio'. All’interno delle aree bonificate sono stati, infatti, rinvenuti (oltre a vestiti, sacchi a pelo, vecchie biciclette abbandonate e incarti di alimenti) 3 bilancine di precisione, materiale usato per il confezionamento delle dosi di stupefacente e, in uno dei bivacchi, occultato nella macchia, un involucro con una modica quantità di hashish.

Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del Comprensorio del cuoio, è uno dei molteplici obiettivi prioritari nell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con l’ausilio di componenti specializzate dell’Arma e hanno la finalità di prevenire e reprimere i reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione irregolare, a vantaggio soprattutto della sicurezza dei cittadini della zona.