Repubbliche Marinare, Pisa si prepara alla 69ª edizione del Palio: i lavori svolti

Si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti la prima seduta del rinnovato Comitato cittadino delle Repubbliche Marinare. All’ordine del giorno l’organizzazione della 69ª edizione dell’appuntamento e l’avvio del lavoro di programmazione delle attività per il mandato 2023-2028.

L’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini ha fatto il punto sull’organizzazione dell’edizione del 2024 e sulle problematiche emerse in sede di Comitato generale in merito all’individuazione della data della manifestazione. Al momento l’appuntamento è previsto per il 14 settembre a Genova, ma Venezia ha espresso delle perplessità su questa data perché nello stesso giorno è in programma anche la Regata di Burano.

L’assessore allo sviluppo sportivo delle regate Frida Scarpa ha invece affrontato gli aspetti tecnico-sportivi dell’evento, illustrando le principali novità di quest’anno. Per la prima volta gli atleti possono utilizzare per la loro preparazione ben tre galeoni, uno da gara e due da allenamento e già da gennaio la squadra si sta allenando sul Canale dei Navicelli. A illustrare gli investimenti fatti dall’amministrazione è stato invece il dirigente alle tradizioni storiche.

Sono state restaurate tutte barche del Palio di San Ranieri e le imbarcazioni di supporto. Complessivamente tra nuovo Galeone e barche del Palio sono stati investiti 90mila euro. Sono stati effettuati degli interventi che hanno permesso di recuperare un terzo galeone per gli allenamenti che può essere utilizzato dall'equipaggio femminile in modo stabile senza necessità, ogni volta, di modificare i settaggi del galeone utilizzato anche dall'equipaggio maschile. E’ stato rifatto anche il pavimento interno del galeone maschile. In entrambi i galeoni è stato ripreso tutto il corrimano in legno con specifici prodotti per garantirne una durata maggiore rispetto a quella attuale. E’ in corso il rifacimento delle pedaliere del galeone da gara e sono state riparate le polene che si erano danneggiate.

Per quanto riguarda le barche del Palio di San Ranieri, dopo aver rifatto tutte le mute dei remi, il Comune di Pisa è intervenuto quest’anno sugli scafi in modo significativo. Sono state effettuate riparazioni con ricostruzione in resina, sostituiti i portelli, sigillato il piatto in acciaio di chiglia, riparati e lucidati gli scafi. Saranno montate a breve le schermiere con boccole in teflon, in modo che tutte le barche le abbiano uguali e siano così nelle stesse condizioni. Riparate anche le guide delle pedaliere e i grilloni (parte colorata in legno a prua), visto che su alcune barche erano quasi distaccati. Previsti anche interventi sul motoscafo di appoggio acquistato nello scorso mandato, con revisione del motore, interventi su pavimento, impianto autoclave, luci da fonda e portelli per i gavoni, mentre lo scafo verrà verniciato di rosso pisano. Prima di giugno verrà sistemato anche il barcone di ferro del Palio, cui verrà applicato un trattamento antiruggine e trattamento antivegetativo.

Infine è stato impostato il lavoro che il Comitato cittadino delle Repubbliche Marinare dovrà fare d’ora in avanti, relativo in particolare alla valorizzazione degli aspetti culturali e di rievocazione storica della manifestazione. Durante la discussione è emersa anche la necessità di lavorare insieme alle altre città per creare insieme degli eventi collaterali che possano valorizzare ulteriormente l’appuntamento dal punto di visto culturale, andando oltre l’aspetto unicamente sportivo.

Questi i membri del Comitato cittadino per le Repubbliche Marinare: Presidente: Sindaco di Pisa; Vice presidente: Assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa; Assessore Sviluppo sportivo delle regate; Provveditore e Tesoriere: Giuseppe Bacciardi, dirigente del Comune di Pisa; Consiglieri: 2 consiglieri comunali; Enzo Meucci (Presidente Lega Navale Italiana – Sezione di Pisa); Fabrizio Fantozzi (Capitano di Fregata Capitaneria di Porto di Livorno); Luca Gagetti quale direttore sportivo; Tommaso Antoni, Massimo Bellani e Andrea Bertelloni come esperti tecnici; Iacopo Danielli e Stefano Gianfaldoni, come esperti della tradizione storica; Consigliere con ruolo d’onore: Roberto Balestri. Segretario del Comitato: Michele Molino.