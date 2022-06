Resort e ristorante di Cannavacciuolo a Terricciola: è 'Laqua Vineyard'

Per la prima volta, Cinzia e Antonino Cannavacciuolo aprono il nuovo Resort della collezione Laqua in Toscana, a Terricciola: nasce così Laqua Vineyard. "Siamo emozionati ed entusiasti di questo nuovo nato all'interno della Collezione Laqua Resorts. Abbiamo inaugurato questo brand e la sua nuova ospitalità, lo scorso anno, e non ci sembra vero di poter portare anche in Toscana il nostro amore per l'accoglienza e la cucina, in un luogo così unico - affermano Cinzia e Antonino - è la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui partire per guardare, insieme, al futuro".

Nel piccolo borgo etrusco di Casanova, in località Casanova delle Spinette, tra Pisa e Volterra, apre il quarto resort della collezione, dopo Meta di Sorrento, Ticciano e il Lago d'Orta. All'interno del nuovo Laqua Vineyard c'è il primo Ristorante Cannavacciuolo Vineyard in Toscana e 6 appartamenti, con poi area benessere e piscina privata.

Il casale si sviluppa su due piani, col ristorante che occupa ampi spazi e d'estate sfrutta anche il giardino privato. La cucina, ovviamente, è il cuore del luogo: propone due menu, degustazione e uno à la carte, con tra le proposte gli 'Spaghetti, estratto di peperone, pil pil di baccalà, polvere di limone' e il 'Piccione, insalata di patate e mela verde, chutney al rabarbaro'. Alla guida della brigata del nuovo ristorante l'executive chef Marco Suriano, formatosi all'interno del Relais Villa Crespi e con all'attivo diverse esperienze all'interno di alcune icone alberghiere.

Sono circa 30 i posti che accolgono gli ospiti, fino però a 60/70 persone. Sodalizio con la vicina Cantina Vinicola della Famiglia Rivetti. I 6 appartamenti invece sono dedicati all'amore, unici e con i nomi di dèi: Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso, Penelope. Dotati di 1 o 2 camere da letto, sono stati studiati con area living e angolo cottura.