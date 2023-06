Restaurata e riattivata la fontana di Piazza della Stazione

Il cantiere per la riqualificazione dell'area della stazione, partito nell'agosto di un anno fa e con la chiusura prevista per maggio scorso, ha raggiunto uno degli step che può essere considerato simbolico: la riattivazione della fontana della piazza. Ad annunciare la conclusione di questi lavori, con la prossima inaugurazione dell'area, è il sindaco di Pisa Michele Conti, a mezzo social. Su Facebook infatti il primo cittadino ha scritto che "la fontana in piazza della stazione è stata restaurata e riattivata". Ha poi lanciato il prossimo taglio del nastro: "Vi aspetto mercoledì mattina per l'inaugurazione di tutta l'area che sarà restituita a Pisani, turisti e pendolari!".