Terminata la riqualificazione del fontanello e dei lavatori a Lugnano

Domenica 27 febbraio, alle ore 10.30, verrà inaugurata l'opera di restauro degli antichi lavatoi e del Fontanello di Lugnano, nella zona del Poggio, realizzata dall'amministrazione comunale. "Un progetto importante - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - e molto partecipato sia dal Magistrato del Palio de' Ciui sia da altri volontari e volontarie della comunità lugnanese che si sono uniti. Insieme, coordinati dal presidente del Consiglio Comunale, Nico Marchetti, hanno saputo coniugare memoria, rispetto delle tradizioni, dell'ambiente e del territorio e cura del decoro pubblico. Li ringrazio, a nome dell'amministrazione, così come sono grato ad Acque SpA per il suo sostegno e al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per l'intervento che ha fatto nella zona per la difesa del suolo".

"Vedendo il risultato finale - dice Marchetti - capiamo ancora di più quanto è stato fatto e con quali e quanti impegno e passione. Molti volontari hanno ripulito e svuotato le vasche da vegetazione e detriti e abbiamo fatto una accurata ricerca della canalizzazione, almeno 300 metri poi ripristinati, insieme al Fontanello, dalla ditta incaricata dal Comune, con il cospicuo contributo di Acque. Inoltre è stato rifatto il tetto del lavatoio e il colore attuale di quest'ultimo è davvero vicino a quello originale".

"Questo è un luogo prezioso per la nostra comunità - conclude il presidente Marchetti - qui si ritrovava gran parte del paese, era un posto di socializzazione, di aggregazione, di scambio intergenerazionale. E infatti - conclude - sono stati in particolare i ragazzi e le ragazze a voler recuperare i lavatoi, a lavorare spontaneamente a questo progetto. In questo modo volevano far rivivere antiche memorie, a loro narrate, e insieme ad esse affetti sempre vivi e presenti nonostante i tanti anni trascorsi. Vi aspettiamo domenica mattina alle 10.30 per l'inaugurazione".