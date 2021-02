Rete telefonica temporaneamente sospesa nel pisano: disagi per utenti ed istituzioni

Disagi per gli utenti della rete telefonica stamani, 8 febbraio, nel pisano. A partire circa dalle ore 7 ci sono state diverse segnalazioni circa malfunzionamenti come mancanza di linea, internet ovviamente compreso, in particolare per la rete fissa. L'area è quella di Pisa, ma si trovano segnalazioni anche nei comuni limitrofi. Dalle 11 circa il problema sembra in larga parte rientrato, con una riduzione delle richieste di intervento.

Il disago ha coinvolto anche le istituzioni, come i Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda questi ultimi il servizio di chiamate d'ermergenza è stato ripristinato intorno alle ore 10. Il disagio ha riguardato la rete fissa istituzionale del distretto con prefisso 050, coinvolgendo anche enti come Questura, Prefettura, Carabinieri e Comuni.