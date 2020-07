Rettifica Avr: nessun sequestro per l'azienda

„In relazione ai due articoli pubblicati sul quotidiano online PisaToday in data 10 giugno (uno su indagine e uno su richieste sindacati), circa il riferimento in alcuni passaggi al sequestro dell'azienda, la società Avr Spa rettifica che "detta misura (i.e. sequestro) non è mai intervenuta nei confronti della scrivente azienda né alla stessa sono mai stati apposti i sigilli. È invece stata attinta in data 9 giugno, unitamente alla controllata Autostrade Service – Servizi al Territorio S.p.A., da misura di prevenzione, segnatamente rappresentata dall’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 D.Lgs. 159/2011, per la durata di sei mesi, ovverosia per il periodo minimo previsto dalla legge."



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.