Torna sicuro il banco naturale della pesca di Tirrenia

Novità positive per la pesca sul litorale pisano. L’ufficio Ambiente del Comune di Pisa informa che a seguito della comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione, Area funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica della USL 5, è stata revocata la declassificazione temporanea per Escherichia Coli del banco naturale Zona A di Tirrenia. La zona interessata è quella in prossimità del Centro Coni, che torna quindi in Zona A.

Decade pertanto l’obbligo, per le telline e i molluschi raccolti in quella zona, di essere inviati, prima della loro commercializzazione, ad un centro di depurazione.