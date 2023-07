Il sindaco Michelangelo Betti ha revocato l’ordinanza di chiusura della sede della Polizia Municipale, adottata temporaneamente in seguito alla segnalazione da parte della municipale stessa della presenza di materiale presunto eternit all’interno. La misura di riapertura è arrivata dopo l’esito delle analisi condotte nei locali del comando di Polizia Municipale.

"Le operazioni di campionamento - spiega il sindaco Betti - hanno dato esito negativo per quanto riguarda la verifica dell’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse. Dopo aver ricevuto la relazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Cascina, che in base ai risultati delle analisi dava il nulla osta alla riapertura degli uffici della polizia municipale per la normale attività lavorativa, ho ordinato la riapertura dei locali di viale Comaschi".

Una decisione presa proprio perché "le analisi effettuate hanno accertato che non sussiste alcun pericolo per la salute dei lavoratori e di eventuali altri visitatori". In ogni caso, per rendere ancor più sicuri gli ambienti, l’amministrazione comunale effettuerà dei lavori di consolidamento ulteriore dei pannelli in eternit, che saranno poi coperti da pareti in cartongesso.