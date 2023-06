Dopo quattro anni di chiusura ha riaperto i battenti mercoledì 7 giugno il 'Bar del Cherubino', all’interno delle strutture sportive di via Chiarugi, 5 a Pisa. Ad intraprendere questa nuova avventura i fratelli Merola, Antonio e Michele: "Abitiamo praticamente in via Chiarugi da quando eravamo piccoli. Nelle palazzine davanti al centro sportivo abbiamo trascorso l’infanzia, al Cus abbiamo giocato anche da ragazzi. Per noi aver preso in gestione il bar è come essere tornati a casa. Siamo entusiasti di questa apertura, questo meraviglioso centro merita un punto di ristoro e noi cercheremo di fare del nostro meglio".

Soddisfatto dell’apertura del punto di ristoro il presidente Stefano Pagliara: "Al nostro centro sportivo mancava tantissimo uno spazio ricreativo come punto ristoro, ma anche come punto di riferimento e di aggregazione. La riapertura del bar è un successo per tutti ed è stata fortissimamente voluta da tutti noi e sarà un grande appoggio, per il nostro centro sportivo, che dopo aver attraversato il periodo delicato del post pandemia pian piano è ripartito con tutte le attività. L’apertura del bar, gestito da professionisti del settore, darà un'ulteriore spinta a questa crescita".