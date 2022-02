Viabilità: riaperto al traffico il ponte sull'Arno di Calcinaia

E' riaperto alla circolazione il ponte sull'Arno di Calcinaia. Il traffico è stato riattivato dalle 17.30 di venerdì 11 febbraio, nel doppio senso di marcia; consentito anche il passaggio di biciclette e pedoni. Lo ha annunciato il Comune, dopo gli oltre 4 mesi di chiusura per i lavori di consolidamento.

"Il ponte sull’Arno di Calcinaia torna ad essere percorribile - commenta il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi - sono stati infatti ultimati gli interventi di ripristino dell'illuminazione pubblica, con nuove lampade a led, e di alcuni punti del manto stradale e dei parapetti. Corre l'obbligo di ricordare che quest'ultime sono opere provvisorie, necessarie per consentire subito la riapertura; quelle definitive verranno realizzate con il secondo lotto dei lavori che ci consegnerà un ponte rinnovato in ogni sua parte con un percorso ciclopedonale per una migliore fruibilità dell'infrastruttura".

In attesa della nuova chiusura per lavori "esprimo la mia soddisfazione perché il ponte è nuovamente aperto - prosegue il primo cittadino - come sapete bene il percorso per arrivare fino a qui è stato complesso, ma oggi posso dire di aver fatto bene ad intraprendere questa strada con determinazione anche se è stata fonte di disagio per tutti noi. Io, la mia Giunta e tutta la struttura comunale abbiamo lavorato con tenacia per raggiungere questo obbiettivo intermedio, e anche se ci sono stati momenti di preoccupazione, alla fine ha sempre prevalso l'idea che stavamo facendo la cosa giusta per il bene della nostra comunità, un bene che è al di sopra di ogni contestazione. Voglio infine ringraziare coloro che, con pazienza e comprensione, hanno affrontato questi mesi difficili. Naturalmente i lavori per il completamento del primo lotto proseguiranno nelle prossime settimane nella parte sottostante il ponte".