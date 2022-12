Incontro in Comune a Pontedera per la riapertura della biblioteca Gronchi prima di Natale

Si è svolto venerdì scorso un incontro tra il comitato 'Riapriamo Biblio Gronchi', istitutito pochi mesi fa, e il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Il gruppo di cittadini informa che "ha preso atto della volontà espressa dal Sindaco di riaprire la struttura al pubblico prima di Natale", così il Comitato chiede all'amministrazione una serie di passaggi perché ciò avvenga, insieme alla volontà di fare chiarezza sulla chiusura.

"Vengano pubblicati sul sito del comune - scrive in una nota il comitato - gli studi della Facoltà di Ingegneria di Pisa del novembre 2020, del marzo e del dicembre 2021. A parere del Comitato questi studi, oltre a sottolineare le mancate manutenzioni alle strutture, evidenziano che non c'era una criticità immediata che giustificasse la chiusura dei parcheggi, come risulta invece dalla nota del dirigente del Patrimonio comunale. Tuttavia, essendo i documenti molto complessi, la messa a disposizione del pubblico potrebbe consentire una valutazione più ampia e diffusa. Le accurate analisi infatti della Facoltà di Ingegneria di Unipisa potrebbero essere valutate anche da altri esperti e approfondite ulteriormente. Entro il 12 dicembre venga indicata la data certa della riapertura della biblioteca, privilegiando negli accessi gli utenti tradizionali (lettori bambini, giovani e adulti e studenti di ogni ordine e grado) e garantendo un adeguato pluralismo da parte del maggior numero di associazioni culturali per quanto attiene alla ripresa delle attività culturali in biblioteca".

Le richieste proseguono: "Venga presentato sempre entro il 12 dicembre il nuovo piano di sicurezza della biblioteca con il maggior numero di accessi contemporanei possibili; venga presentato un piano di attività e di rilancio della biblioteca comunale che privilegi l’uso e la frequentazione della struttura; venga predisposta una proposta in merito a cosa fare dei parcheggi e delle colonne (demolizione o restauro), perchè la biblioteca non può restare affogata in questa situazione di ponteggi ed interdizioni parziali".