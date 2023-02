Viabilità: riapre il cavalcavia di via Maggiore di Oratoio

A meno di una settimana dalla chiusura ed in seguito ai controlli effettuati da parte della Città Metropolitana di Firenze, competente sul tratto in questione, riapre il cavalcavia di Via Maggiore di Oratoio. In seguito ad alcune segnalazioni si erano rese necessarie una serie di verifiche al termine delle quali gli incaricati della Città Metropolitana di Firenze non hanno evidenziato danni rilevanti sia sulle sottostrutture sia sulle sovrastrutture del cavalcavia e di conseguenza hanno dato parere favorevole alla riapertura, con l’indicazione di istituire il limite di velocità a 30 km/h e l’installazione della segnaletica per la presenza del dosso. A breve il Comune di Pisa, tramite Pisamo, si occuperà della riasfaltatura di tutto il tratto del cavalcavia.