Riaprono le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa

Dopo i mesi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria del Coronavirus, le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa, con sede in via San Frediano 12, sono pronte a riaprire, in sicurezza, al pubblico. Per il momento le Collezioni saranno aperte solo di sabato, a partire da sabato 25 luglio 2020, con orario 10:00 - 13:00 e 16:00 -19:00. È possibile prenotare online, scegliendo data e ora. Tutti i dettagli e le modalità di prenotazione sul sito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi mesi di chiusura le Collezioni hanno rafforzato la loro componente virtuale, grazie a vari contenuti digitali realizzati appositamente.