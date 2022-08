Acquedotto Mediceo: vicina la riapertura al transito dei veicoli

Poche parole, ma molto importanti e attese dalle migliaia di autisti, ciclisti e motociclisti che erano abituati quotidianamente a solcare questa importante arteria stradale che collega San Giuliano Terme con Pisa. Il sindaco termale Sergio Di Maio, attraverso la sua pagina Facebook, spiega che la riapertura dell'incrocio tra via dei Condotti e via Puccini, in prossimità dell'Acquedotto Mediceo, è molto vicina.

"Mi preme fare il punto della situazione in merito alla riapertura dell’incrocio sotto gli archi tra via Puccini e via Dei Condotti. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale, da parte del Comune di Pisa proprietario della struttura degli archi, della fine lavori e del certificato di regolare esecuzione, che attesti l'idoneità statica del manufatto, per la riapertura al traffico al fine di consentire il transito in sicurezza. Nel frattempo la nostra Amministrazione Comunale ha provveduto al ripristino della segnaletica orizzontale e sta provvedendo al ripristino e implementazione di quella verticale".