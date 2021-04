Riaprono in sicurezza i musei dell'Università di Pisa

Con il passaggio della Toscana in zona gialla, riaprono in sicurezza e con ingressi contingentati i musei dell'Università di Pisa: quelli del Sistema Museale di Ateneo e il Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale. Da lunedì 26 aprile sono aperti il Museo di Storia Naturale e, tra i musei dello SMA, l’Orto e Museo Botanico. Da martedì 27 aprile è aperta la Gipsoteca di Arte Antica. Giovedì 29 è il turno poi del Museo della Grafica e delle Collezioni Egittologiche. In tale occasione, il 29 e 30 sono previste visite guidate gratuite, con prenotazione obbligatoria, per piccoli gruppi alle Collezioni Egittologiche (prenotazioni Collezioni Egittologiche) e al Museo della Grafica, (prenotazioni Museo della Grafica).

Di seguito orari di apertura e informazioni dei musei fino alla fine di maggio.

Orto e Museo Botanico

Via Luca Ghini 13, Pisa

Aperto tutti i giorni: 8.30 - 20, ultimo ingresso alle ore 19

• Domenica 2 maggio, prima domenica del mese, l'ingresso è gratuito.

Con il biglietto di ingresso all’Orto e Museo Botanico si potranno visitare gratuitamente le Collezioni Egittologiche.

Prenotazione consigliata.

Museo di Storia Naturale

Via Roma 79, Calci (Pisa)

Aperture:

• Lunedì - sabato: 9 - 19, ultima fascia oraria per la prenotazione ore 17.30

• Domenica e festivi: 9 - 20 ultima fascia oraria per la prenotazione ore 18.30

Sarà possibile visitare le esposizioni permanenti del Museo, mentre l’Acquario, attualmente in fase di riallestimento, sarà temporaneamente chiuso.

Il numero di visitatori che potrà accedere al Museo sarà contingentato e l’ingresso sarà possibile solo previa prenotazione. I visitatori potranno scegliere la fascia oraria preferita e dovranno presentarsi all’ingresso con la prenotazione (anche su smartphone). Il pagamento avverrà presso la biglietteria del Museo. Link alle tariffe: https://www.msn.unipi.it/it/ tariffe/.

Al fine di poter garantire una visita in sicurezza e serenità, il Museo adotta tutte le misure necessarie (sanificazione degli ambienti, percorsi semplificati e indicati tramite apposita segnaletica, presenza di colonnine con gel sanificante per le mani, avvisi con le regole di comportamento ripetuti nelle sale) e ai visitatori sarà chiesta la massima collaborazione nel rispettare le misure obbligatorie (utilizzo della mascherina, corretta sanificazione delle mani all’ingresso e ogni volta che occorrerà toccare delle superfici, rispetto della distanza fisica).

Gipsoteca di arte antica

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa

Aperture:

• Martedì, mercoledì: 10 - 13

• Giovedì, venerdì, sabato: 15 - 19

Sabato primo maggio la Gipsoteca di Arte Antica resterà chiusa. Prenotazione consigliata.

Museo della Grafica

Lungarno Galilei 9, Pisa

Aperture:

• Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 15 - 19

• Sabato, domenica: 10 - 19

È possibile visitare:

• la selezione di opere dalle Collezioni presentate nell'anteprima digitale nell’ambito della rubrica 'Opere, temi, artisti. Costruiamo una mostra virtuale'

• la mostra 'Netsuke. I capolavori della Collezione Bresciani'

• la mostra 'Olivetti@Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti'.

Prenotazione consigliata.

Collezioni egittologiche

Via San Frediano 12, Pisa, Primo piano

Aperture:

• Martedì, mercoledì: 10 - 13

• Giovedì, venerdì, Sabato: 15 - 19

Sabato primo maggio le Collezioni Egittologiche resteranno chiuse.

• L'ingresso alle Collezioni Egittologiche è gratuito, per tutto il mese di maggio, per chi esibisce il biglietto dell’Orto e Museo Botanico.

Prenotazione consigliata.