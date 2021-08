Riapre la Piscina Comunale di Pisa

Al via l'attività da metà settembre per la 'gestione ponte' di due anni della società ABC Sport Pisa

Dopo due anni di sospensione delle attività dovuti al Covid e alla difficoltà gestionali del precedente gestore della struttura, riapre nel mese di settembre la piscina comunale di Pisa a Barbaricina. A seguito del bando pubblicato lo scorso marzo per l’affidamento in concessione dell’impianto, la società ABC Sport Pisa si è aggiudicata la gestione della struttura per due anni ed ha già provveduto, dopo la firma della convenzione con il Comune, ad effettuare alcuni lavori per rendere l’impianto più funzionale.

Durante la pausa estiva è stata effettuata la sistemazione di filtri, scambiatori ed altri piccoli interventi che sono in fase di ultimazione. Grande attenzione è stata prestata dalla nuova società, la stessa che già gestisce la piscina del Complesso Marchesi a Cisanello, alla salute delle persone che frequenteranno la piscina, installando anche un impianto trattamento acque per la legionella, indispensabile per adeguarsi alla normativa vigente, e una lampada UV debatterizzatrice per acqua di vasca, che riduce drasticamente le clorammine e garantisce una maggiore sicurezza agli utenti.

"Siamo veramente contenti - dichiara l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa - di restituire questa importante struttura sportiva alla città e poter così far ripartire anche l’attività agonistica che negli ultimi tempi è stata costretta ad usufruire delle piscine dei comuni limitrofi. Quella affidata con il nuovo bando sarà una 'gestione ponte', che coprirà il lasso di tempo necessario alla costruzione, sempre nell’area del palazzetto dello sport, della nuova piscina che verrà realizzata tramite un partneriato pubblico privato al quale stiamo già lavorando. Dopo il rifacimento della pista di atletica e la sistemazione di tutta l’area del Piazzale dello Sport, a servizio anche di Palazzetto e Tennis Club, vogliamo continuare a investire sui grandi impianti sportivi della città e dotare Pisa di una struttura fondamentale per garantire il futuro del nuoto cittadino".

La riapertura della piscina è prevista nei giorni tra il 15 e il 20 settembre; per effettuare le iscrizioni a breve verrà comunicata agli utenti la data utile tramite pagina facebook e sito della società ABC Sport Pisa.