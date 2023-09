Ufficio postale Calci: riapertura entro ottobre

Poste Italiane, in risposta alle richieste e ai solleciti avanzati dal sindaco Massimiliano Ghimenti, ha dato notizia al Comune delle tempistiche necessarie alla riapertura dell’ufficio postale di Calci. In particolare, Poste ha reso noto che i tecnici dell'azienda hanno effettuato il sopralluogo propedeutico ai lavori e che, essendo stati rilevati danni piuttosto ingenti, la riapertura dell’ufficio postale potrà avvenire entro il mese di ottobre, salvo ritardi dovuti all’approvvigionamento dei materiali.

L’ufficio postale di Calci, lo ricordiamo, è chiuso dall’8 agosto scorso a seguito di una rapina con esplosivo, con la popolazione calcesana costretta a raggiungere l’ufficio di Caprona, nel Comune di Vicopisano, per poter usufruire dei servizi offerti da Poste Italiane.

“L’amministrazione comunale - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - nel prendere atto di queste tempistiche, chiede fermamente che la scadenza sia rispettata e che, anzi, Poste Italiane faccia di tutto per anticipare i tempi rispetto a fine ottobre, confidando nelle capacità operative che un’azienda di grande solidità economica come Poste deve avere. Ovviamente, ci attendiamo una celere attivazione del cantiere e continueremo a monitorare costantemente la situazione, riservandoci di informare la Prefettura in caso di ritardi. Allo stesso tempo, saremo pronti a mobilitarci attivamente assieme a tutta la comunità qualora le tempistiche non siano rispettate, ma auspichiamo, visti gli attuali aggiornamenti, che non sarà necessario”.

Visti i disagi, l'amministrazione comunale si attiverà con la Misericordia di Calci affinché sia garantito anche per inizio ottobre, come già avvenuto a settembre, il servizio di accompagnamento all'ufficio postale di Caprona per il ritiro delle pensioni.