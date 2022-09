La grande storia di Arena riparte: il Bellavista riaccende i fornelli

Un ristorante che ha fatto la storia di Arena, frazione di San Giuliano Terme, torna a splendere con una nuova gestione. Stiamo parlando del Bellavista in via San Giovanni 71 ad Arena, locale con oltre un secolo di storia che da giovedì 15 settembre, ha riaperto le porte e acceso i fornelli con la gestione del quarantenne Paolo Muzio. Un'inaugurazione in grande stile che ha visto l'amministrazione comunale di San Giuliano in prima fila, con il sindaco Sergio Di Maio che ha tagliato il tradizionale nastro insieme al vicesindaco con delega al commercio Lucia Scatena. Presente anche lo stato maggiore di Confesercenti toscana Nord, che ha accompagnato il titolare nelle pratiche di apertura, con il presidente di Pisa Luigi Micheletti, il responsabile area pisana Simone Romoli e la consulente Donatella Maccheroni. Presente infine lo storico parroco di Arena Don Dante che ha impartito la sua benedizione e ovviamente non poteva mancare la presenza del presidente Mauro Nobile e i soci della Cooperativa di Arena Metato che ha la gestione da oltre un secolo dell'immobile.

"Siamo davvero orgogliosi di aver accompagnato Paolo Muzio in questa nuova ed importante avventura imprenditoriale - ha commentato il responsabile area pisana Simone Romoli - Si tratta di una famiglia di imprenditori da generazioni nel settore della ristorazione. Riapre un ristorante storico molto conosciuto non solo nel territorio di sangiulianese, da sempre sinonimo di buona cucina". Il nuovo locale ha spazi sia all'interno che all'esterno con possibilità di organizzare eventi e cerimonie con cucina tipica alla quale si aggiungono influenze partenopee frutto delle origini della famiglia Muzio, nonchè l'ottima pizza verace napoletana cotta rigorosamente nel forno a legna. "Quando apre una nuova attività nel nostro territorio è sempre un successo - ha dichiarato il sindaco Di Maio - Se poi ad aprire, o meglio riaprire, è un ristoratore storico che ha fatto conoscere la frazione ed il nostro comune, siamo ancora più felici. Un grande in bocca al lupo a Paolo". In occasione della serata inaugurale sono stati raccolti anche fondi per l'acquisto di defibrillatori da destinare alle frazioni di Arena e Metato.