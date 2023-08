Riapre all'interno del Municipio di Calcinaia un importante sportello 'di servizio' a beneficio dell’intera cittadinanza. Si tratta della rete delle Botteghe della Salute che si confermano un importante presidio locale per avvalersi in maniera del tutto gratuita di servizi di carattere sanitario (e non solo). In pratica ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e ogni giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso l’Ufficio URP, prima porta a destra varcato l’ingresso del Palazzo Comunale, ci si potrà rivolgere ai giovani che gestiscono lo sportello della Bottega della Salute per:

• Attivazione e utilizzo della tessera sanitaria

• Consultazione del fascicolo sanitario

• Credenziali SPID

• Prenotazione di visite ed esami

• Stampa di referti medici

• Pagamento del ticket

• Scelta del medico online

• Prenotazione tamponi

• Scarico del referto del tampone

• Orientamento ai servizi erogati dai Comuni (es. presentazione di domande ed altri servizi)

Preziosi servizi, a cui se ne sommeranno altri, che l’ente comunale ha deciso di erogare, naturalmente in maniera del tutto gratuita, proprio attraverso la Bottega della Salute, lo sportello che rende più accessibile ai cittadini la rete dei servizi pubblici e digitali. Il progetto è promosso dalla Regione Toscana e attuato dall'Unione Valdera in collaborazione con ANCI Toscana.

Una bella opportunità che naturalmente incontra la soddisfazione del sindaco, Cristiano Alderigi: "Per quanto ci riguarda - chiarisce il primo cittadino - si tratta del proseguimento di un servizio sul nostro territorio che verrà svolto come di consueto in maniera gratuita presso il Municipio. Voglio ringraziare pubblicamente la Società della Salute, Anci Toscana, l’Unione Valdera e la Regione Toscana per aver contribuito alla prosecuzione di questo presidio che offre risposte rapide e pragmatiche alle esigenze di tanti cittadini".