Pontedera rilancia lo sportello InformaGiovani e offre nuovi spazi per lo studio

Da lunedì 29 agosto saranno disponibili per le esigenze di studio i saloni del piano terra del Centro Culturale Pastorale 'Le Mantellate' (CPCM) di piazza Caduti Div. Acqui, Cefalonia e Corfù 20 a Pontedera. Il servizio sarà organizzato in due turni, in orario 9-13:30 e 14-19 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13. L'accesso ai posti studio, riservato a tutti gli utenti iscritti alla Rete Bibliolandia, avverrà ancora su prenotazione tramite la App Affluences.

Il numero dei posti prenotabili sarà di 45 per turno. Per informazioni è disponibile il numero 0587 299532. Dal 29 agosto lo sportello InformaGiovani Valdera verrà riattivato presso il municipio di Pontedera, corso Matteotti 37. L'orario di sportello resta invariato: lunedì e martedì 10-12 e 16-19; mercoledì, giovedì, venerdì 16-19; sabato 10-12.30. Il servizio continuerà ad essere svolto su appuntamento. Per info e contatti 0587 299685 informagiovani@comune.pontedera.pi.it.

Si chiude così, grazie al costante impegno dell'amministrazione comunale, la prima fase di riorganizzazione dei servizi dopo l'ordinanza sindacale del 9 agosto scorso, che interdiceva i parcheggi ovest ed est di viale Rinaldo Piaggio e parte di via Maestri del Lavoro e le strutture che hanno accessi sull'area, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. "Con la riattivazione dello sportello InformaGiovani e delle aule studio torniamo a mettere a disposizione dei giovani frequentatori della Gronchi due servizi fondamentali - ha spiegato l'assessore comunale Francesco Mori, che da subito, proprio nelle settimane centrali di agosto, ha seguito la vicenda - La sinergia con la Propositura di Pontedera ci consente di offrire nuovi spazi per le esigenze dei giovani studiosi. Ringrazio Monsignor Piero Dini e don Massimiliano Garibaldi per la disponibilità dimostrata nel segno della condivisione di visioni e funzioni, la dirigenza e il personale degli Uffici che sono parte attiva nella gestione della attuale situazione, i bibliotecari e le bibliotecarie tutte che, con impegno e dedizione, si prodigano per restituire alla città, anche in questa fase di emergenza, servizi importanti quali quelli di cui la Gronchi è sede. Per l'amministrazione resta prioritario agire per rendere possibile nel più breve tempo possibile l'accessibilità in sicurezza alla Biblioteca comunale, centro nevralgico di un intero sistema culturale territoriale".



Monsignor Piero Dini ha spiegato che "il Centro Pastorale e Culturale delle Mantellate si mette a disposizione delle necessità e dei bisogni della città e lo fa nel rispetto della sua stessa identità, come luogo di cultura, incontro e dialogo. La situazione di necessità, che si è determinata per l'amministrazione comunale, rappresenta l'opportunità di rafforzare ancora di più la costruzione di una rete culturale sul territorio". L'amministrazione ricorda che, già da martedì 23 agosto, al Centrum Sete Sòis Sete Luas di viale Rinaldo Piaggio sono stati riaperti i servizi di restituzione e prestito dei libri prenotati e di consultazione dei quotidiani e, negli stessi locali, ha trovato spazio il servizio di sportello della Segreteria Studenti.