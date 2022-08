San Giusto: taglio del nastro per il 'nuovo' punto vendita Coop.Fi

Nuovo volto per il punto vendita Coop.Fi di via Pardi a Pisa. Spazio al servizio e alle referenze locali, con un occhio particolare ai valori fondanti della Cooperativa come ambiente, territorio, salute.

A proposito di ambiente, ad esempio, la rivisitazione del negozio va nella direzione di minori sprechi, invitando ad una spesa quotidiana.

Così il nuovo Coop.Fi di Pisa San Giusto, che ha riaperto questa mattina, è pensato per una spesa veloce, giornaliera, da raggiungere a piedi o in bici. Propone un'offerta molto sviluppata su freschi e freschissimi: ortofrutta, forneria e gastronomia sono i fiori all'occhiello del negozio, che presenta anche una proposta di prodotti industriali, con prevalenza di marchio Coop e una selezione di altre marche, pensati, insieme al non food, a completamento della spesa.



A seguito della ristrutturazione, il punto vendita è stato interessato inoltre da iniziative di efficientamento energetico, fra cui si segnala il nuovo impianto frigo, con centrale a CO2, più ecologica rispetto alla precedente. Inoltre tutti i banchi frigo sono stati rinnovati, con illuminazione a LED e sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo. La centrale a CO2 risulta efficiente e sicura, è energeticamente conveniente rispetto agli impianti convenzionali ed è perfettamente in linea con le norme internazionali che progressivamente stanno ponendo limiti all’uso di refrigeranti sintetici.

“Con la riapertura del punto vendita di via Pardi nel quartiere di San Giusto a Pisa offriamo a soci e clienti una ulteriore e più innovativa possibilità per la spesa di tutti i giorni. Il negozio è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di chi abita nelle vicinanze e vuole fare acquisti in modo veloce senza rinunciare alla scelta e alla qualità. Spazio quindi ai freschissimi e a una offerta di carni, forneria e gastronomia per soddisfare tutte le richieste. Il direttore del negozio e gli addetti sono felici di dare il benvenuto a soci e clienti del nuovo Coop.Fi via Pardi” fanno sapere da Unicoop Firenze.