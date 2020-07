Pontedera: verso la riapertura totale dei servizi della biblioteca comunale

Da oggi, 21 luglio, sono aumentati i posti per la consultazione di libri in sala lettura e sarà di nuovo possibile agli iscritti accedere agli scaffali per la scelta dei libri sia della biblioteca adulti che della sezione ragazzi. Sarà inoltre possibile consultare le riviste e i quotidiani dell'emeroteca, utilizzare le postazioni dedicate alla navigazione internet e usufruire dei distributori di snack e bevande in sala relax. Torna anche la bancarella del libro usato. Per motivi di sicurezza i posti, numerati, sono assegnati in modo da garantire un adeguato distanziamento.

E' necessario seguire tutte le norme anticovid: distanza interpersonale di almeno un metro, mascherina protettiva, sanificazione delle mani e misurazione della febbre. Maggiori informazioni sulla pagina della biblioteca.