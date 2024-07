Riaperto l'ufficio postale a Calci, il sindaco Ghimenti: "Ora l'attivazione dei servizi Polis"

Terminati nei tempi previsti i lavori infrastrutturali programmati da Poste Italiane, la scorsa settimana l'ufficio postale di Calci ha riaperto regolarmente al pubblico. Di nuovo attivo anche il servizio bancomat, grazie ad un nuovo dispositivo Atm Postamat accessibile all’esterno. Dispositivo peraltro protetto, in quanto in caso di tentativo di furto fa scattare il meccanismo di sicurezza che sporca di vernice le banconote.

"A nome dell’amministrazione comunale - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - esprimo soddisfazione per il rispetto delle tempistiche dei lavori e ringrazio Poste Italiane per l’attivazione del Postamat, che avevo personalmente sollecitato".

I lavori hanno permesso di trasformare l’ufficio postale in 'Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale' nell’ambito del progetto Polis, inserito nel Piano Complementare Pnrr. Significa che, una volta a pieno regime, i cittadini della Valgraziosa potranno rivolgersi all’ufficio postale di via XX Settembre anche per richiedere digitalmente molti servizi fino ad oggi erogati esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, come ad esempio il rinnovo e il rilascio del passaporto, dei documenti di identità e dei certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali.

L’attivazione di questi nuovi servizi, tuttavia, sarà graduale. Le tempistiche, hanno spiegato da Poste, dipendono dalle autorizzazioni ministeriali legate ai finanziamenti Pnrr. "Come amministrazione comunale - ha quindi commentato in proposito il primo cittadino, a nome della giunta - chiediamo che l’attivazione dei servizi avvenga con la massima celerità, affinché i calcesani e le calcesane possano usufruirne quanto prima".