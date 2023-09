Calci, riaperta via di Santa Lucia

E' tornata interamente percorribile da venerdì 8 settembre via di Santa Lucia a Calci. La strada, che risultava interrotta a seguito di un movimento franoso provocato dalle forti piogge di alcuni mesi fa, è stata interessata da lavori di ripristino, dopo la necessaria messa in sicurezza del versante.

Come per tutte le problematiche di tipo strutturale, la prima fase è consistita nell'attenta valutazione progettuale per la riparazione ma anche per la valutazione di stabilità dell'intero tratto di strada. Era stato così individuato l'intervento più idoneo: la realizzazione di gabbionate al piede della rampa che sorregge la strada, con una doppia fila di gabbioni nel punto più alto ed in curva, intervento effettuato con circa 45 giorni di lavoro.

È stata poi realizzata una regimazione idraulica finalizzata alla riduzione della pressione delle acque piovane. La finitura al di sopra dei gabbioni è in terreno naturale, seminato per favorire un rinverdimento più rapido.

"Il mio grazie va agli uffici e ai frontisti che hanno compartecipato alla spesa - questo il commento del primo cittadino Massimiliano Ghimenti - poiché con un bel lavoro di squadra siamo riusciti a riaprire via di Santa Lucia in tempi assolutamente accettabili, considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti e la complessità dell'opera, costata oltre 30mila euro. Con questo intervento possiamo definire risolte tutte le criticità idrogeologiche che si sono registrate a seguito del maltempo di dicembre 2022 e dei primissimi mesi del 2023: Venezia di Montemagno, San Lorenzo e, appunto, Santa Lucia. Un impegno complessivo, quello per tutte queste criticità, non da poco sia sotto il profilo economico che dell'impegno del personale comunale, che ha dato i propri frutti a beneficio delle comunità interessate".