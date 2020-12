Pontedera: riapre al pubblico la Biblioteca Comunale 'Giovanni Gronchi'

Con l'inserimento della Toscana in zona arancione (e con il nuovo Dpcm del 3 dicembre) la Biblioteca Comunale 'Giovanni Gronchi' di Pontedera ha ripreso, da oggi 9 dicembre, i servizi al pubblico secondo l'orario consueto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19, riorganizzati anche tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Ordinanza della Regione Toscana n. 117 del 5/12/2020.

L’ingresso e la fruizione dei servizi della Biblioteca e dell’archivio storico da parte degli utenti avvengono nel rigoroso rispetto dei protocolli anti Covid: si può accedere esclusivamente con mascherina protettiva, che copra naso e bocca, da indossare prima dell’accesso ai locali e da mantenere per tutto il tempo di fruizione dei servizi, pena l'allontanamento dalla biblioteca. Chi vorrà accedere dovrà sanificare le mani all’ingresso e si verrà sottoposti a controllo della temperatura. Non è consentita la fruizione di pasti nei locali e nei patii della biblioteca e si devono rispettare le indicazioni fornite dal personale.

E' possibile prendere in prestito e restituire il materiale documentario, studiare e consultare libri e altri documenti, accedere alle collezioni a scaffale aperto compresi i libri per ragazzi e per bambini, consultare giornali e riviste, accedere alle postazioni Internet.

Si accede alle sale di lettura previa prenotazione, per garantire la distanza interpersonale. Per effettuare una prenotazione è necessario essere iscritti alla Rete Bibliolandia ed essere in regola con i prestiti. E' possibile prenotare tramite posta elettronica, inviando una e-mail al seguente indirizzo: biblioteca@comune. pontedera.pi.it. Sono inoltre consentite prenotazioni telefoniche. Le postazioni studio e consultazione sono accessibili in due turni giornalieri dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 19. Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito web e sulle pagine Facebook della Biblioteca e della Rete Bibliolandia.

"Pur con tutti i limiti imposti dalle normative - dice l'assessore alla pubblica istruzione Francesco Mori . ci sembra un bel segnale che la biblioteca comunale possa riaprire. Invitiamo tutti a rispettare meticolosamente le indicazioni fornite ed a informarsi, anche sul sito del Comune e della biblioteca, delle norme. Ringrazio tutto il personale addetto per il lavoro che hanno svolto e svolgeranno. Con la collaborazione di tutti sarà possibile restituire correttamente alla città questo spazio quanto mai strategico e vitale per la nostra comunità e la nostra socialità".